السنيورة: الحريري هو الأقدر على تولي رئاسة الحكومة

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أعلن الرئيس فؤاد السنيورة أن "الموقف الذي اتخذه رؤساء الحكومة السابقين بإعادة ترشيح سعد الحريري ناتج عن ادراكهم الكامل للمصاعب الخطيرة التي يمر بها لبنان وعلى أكثر من صعيد وطني وسياسي داخلي وخارجي، وكذلك أيضا على أكثر من صعيد اقتصادي ومالي".



وتمنى أن يبادر رئيس الجمهورية "وبعد هذا التأخير الذي امتد لأكثر من 15 يوما ان يقوم بالاستشارات النيابية الملزمة في اجرائها ونتائجها".



كلام السنيورة جاء في حوار هاتفي بعد ظهر امس مع إذاعة "صوت العرب" المصرية، حيث اكد ان "الرئيس الحريري هو الاقدر على ان يتولى هذه المهمة في هذا الظرف بالذات".

وتابع: "الرئيس الحريري يقول انه لا يستطيع ان يؤلف حكومة إذا لم يكن جميع عناصرها من المستقلين، لأنه قد فاض بالرئيس الحريري وعلى مدى الفترة الماضية من التأخير المتعمد ومن التضييع للوقت من خلال مجادلات عقيمة".



كما اعتبر السنيورة ان "الوضع في لبنان لم يعد يحتمل ولم يعد لدى لبنان ترف الخوض في المجادلات العقيمة والمبارزات الطائفية والشعبوية غير الجدية".



واشار الى ان "ما يجري الآن هي مشاورات يتولاها فخامة الرئيس من خارج ما ينص عليه الدستور وبالتالي هي غير دستورية"، معتبرا ان "الاستشارات النيابية الملزمة التي ينبغي على الرئيس القيام بها ينص عليها الدستور".