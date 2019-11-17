بعد الأمطار... كيف سيكون طقس الغد؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون #الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم، إلى غائم جزئيا مع إنخفاض بسيط بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط.

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة ورطوبة منخفضة. الاثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. الثلثاء: صاف الى قليل الغيوم، مع إنخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 26 درجة. فوق الجبال من 9 الى 19 درجة. في الداخل من 9 الى 18 درجة.

- كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,00 ملم. 122,90 ملم. 100,70 ملم. 120,00 ملم.

بيروت 0,00 ملم. 85,60 ملم. 89,60 ملم. 106,00 ملم.

زحلة 0,00 ملم. 101,60 ملم. 54,30 ملم. 63,00 ملم.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و35 كلم/ساعة.

- الانقشاع: متوسط إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و60 %.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 24°م.

- الضغط الجوي: 1019 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,11 ساعة غروب الشمس: 16,34.