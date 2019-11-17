عناوين الصحف ليوم الأحد 17 تشرين الثاني 2019

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الديار: مظاهرات العراق: انفجار قرب ساحة التحرير وسط بغداد وسقوط قتلى وجرحى



النهار: هل يعوم خيار الحريري بعد انسحاب الصفدي؟



الأنباء: عنصران أمنيان في كل مصرف بناء على طلب من «جمعية المصارف»

«بوسطة الثورة» جديد الحراك.. وتراجع «موجة ترشيح الصفدي»



الشرق الأوسط: «باص الثورة» تنقل بين الشمال وبيروت وتوقف في صيدا

الجيش أوقفه لمنع التصادم بين المتظاهرين

الوطن السورية: أكد أن معظم السوريين فهموا أهمية التوحّد مع الدولة بغضّ النظر عن الخلافات السياسية … الرئيس الأسد: الوجود الأميركي سيولّد مقاومة تؤدي إلى خروجه