الثنائي الشيعي: تأكيد على ضبط النفس وعدم الانجرار لأي صراع

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يؤكد الكاتب المتخصص في شؤون «حزب الله»، قاسم قصير أن هناك تعليمات واضحة من «حزب الله» وحركة أمل لضبط النفس وعدم الانجرار لأي صراع وترك الأمور للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بموضوع فتح الطرقات وتسهيل مرور الناس، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «سيتم إعطاء فرصة من أجل ذلك، وهناك اتصالات مع قيادة الجيش للقيام بواجبها».



ويشير قصير إلى أنه «لا يوجد حاليا توجه للقيام بتحرك جماهيري مضاد»، في إشارة إلى خروج مناصري أحزاب السلطة في شارع مقابل، «إلا إذا تصاعدت الضغوط واحتاج الأمر لاتخاذ قرارات جديدة»، موضحا أن «التركيز يتم في المرحلة الراهنة على الاتصالات السياسية والضغط عبر وسائل الإعلام التقليدية كما عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم وبشكل أساسي شن حملات إعلامية ضد قطع الطرقات».