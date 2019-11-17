مرشح التيار لنقيب المحامين في بيروت جورج نخله : اتخذتُ القرار بعدم خوض المعركة الانتخابية لمركز عضوية ولمنصب نقيب

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صدر عن مرشح التيار الوطني الحر لمركز عضوية ومنصب نقيب المحامين في بيروت المحامي جورج نخله البيان التالي:

لأسباب تتعلق بالوضع العام في البلاد، اتخذتُ القرار بعدم خوض المعركة الانتخابية لمركز عضوية ولمنصب نقيب المحامين في بيروت، تاركاً الحرية الكاملة للزملاء المؤيدين لي باختيار من يرونه مناسباً في الدورة الأولى، مع التأكيد في الوقت نفسه التزامي بدعم الزميل علي عبدالله على أن يتم اتخاذ القرار المناسب على اثر نتائج الدورة الأولى.

وأشكر كل الزملاء المحامين الذين أبدوا دعمهم لي في معركة أم النقابات، مؤكداً لهم استمراري في العمل النقابي لما فيه خير النقابة ولبنان، والتزامي بالمبادئ الوطنية نفسها التي كنت قد سبق وأعلنتها، وأتعهد أمامهم بأننا على الموعد مع استحقاقات نقابية قريبة.