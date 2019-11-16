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الوكيل القانوني للوزير باسيل: الصحافي شارل ايوب نشر اخباراً كاذبة على حسابه على تويتر وبمقال نشر في جريدة الديار

16
NOVEMBER
2019
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صدر عن الوكيل القانوني للوزير باسيل المحامي ماجد البويز البيان التالي :نشر الصحافي شارل ايوب اخباراً كاذبة على حسابه على موقع تويتر ، وكذلك أيضا بمقال نشر اليوم في جريدة الديار زعم بموجبهما ان الوزير باسيل استفاد بصورة غير مشروعة من تلزيم دير عمار ومن موضوع التعاقد مع بواخر استجرار الطاقة دون ان يسند مزاعمه الى اي دليل ثبوتي.

لقد اصبح معلوماً لدى الرأي العام اللبناني ان الصحافي المذكور قد اعتاد نشر الاخبار الكاذبة بحق الوزير باسيل من بينها الخبر الكاذب المتعلق بالوديعة القطرية ، والأفظع من ذلك انه لا يتوانى عن المسارعة الى نفي الاخبار المذكورة عند بدء الملاحقة القضائية خوفاً من ادانته كما فعل في الحالات السابقة عندما وقع على تعهد خطي بالامتناع عن التعرض بالأخبار الكاذبة للوزير باسيل.

نؤكد مجدداً ان مثل هذه الأصوات الناشزة لا تمت باية صلة الى أخلاقيات مهنة الصحافة وتاريخها ، ولا تندرج في إطار حرية الرأي ، انما تدخل في باب تحريض الرأي العام بالإشاعات المغرضة ، ولن يكون ملجأنا سوى القضاء لردعها كما فعلنا سابقاً.

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