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عناوين الصحف ليوم السبت 16 تشرين الثاني 2019

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الاخبار

مجنون مَن فكّر بخيار الصفدي ومَن رشّحه وقبِل به!
الحريري «يتشاطر» على 8 آذار ورؤساء الحكومات السابقين: أسهم الصفدي تتراجع؟
الحريري وميقاتي يوجّهان «رفض» طرابلس للصفدي؟

البناء

الأسبوع المقبل واختبارات أمنية وسياسية واقتصادية لعودة الحياة الطبيعية مع الساحات
الحريري ينقلب على الصفدي ويُعيد اسمه مرشحاً من منصة الرؤساء السابقين
الاستشارات النيابيّة والمصارف وفتح الطرقات معاً... والساحات تقول كلمتها

النهار

انفجار سياسي واسع وأزمة التكليف بلا أفق

اللواء

مأزق ثقة يدخل لبنان في المجهول.. وتخفيض جديد للتصنيف
ترنح ورقة الصفدي ورؤساء الحكومات لإعادة تكليف الحريري.. والمستشفيات تستغيث

الجمهورية

رؤساء الحكومات: نرشح الحريري
البطاركة الكاثوليك: دولة القانون أولاً
تسمية الصفدي تتعثر.. والثنائي الشيعــي للحريري: نريدك أنت

L'Orient-Le Jour
La nomination de Safadi compromise avant même d’être officiellement entérinée

The Daily Star
S&P downgrades Lebanon sovereign credit rating

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