أسرار الصحف ليوم السبت 16 تشرين الثاني 2019

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الجمهورية

عبر موفد أجنبي زار بيروت أخيراً عن إعتقاده بصعوبة التعاون مع بعض المسؤولين اللبنانيين الذين يصرون على كل ما يؤدي الى إعاقة تطبيق برامج المساعدات للبنان.

إستغرب مواطنون الاجراءات المعتمدة على مدخل إحدى الوزارات التي بدأت بطلب هويات زوارها والاحتفاظ بها على مدخلها لتسليمها لهم فور الانتهاء من الزيارة

يتظّهر خلاف بين مرجعية إقتصادية وقطاع هام جداً على خلفية أداء هذا القطاع وعرقلة آلية الطريق التي رسمتها المرجعية.

البناء

خفايا

قالت مصادر إعلامية إنّ فتح ملفات الفساد التي تركزت على شخصيات الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي والوزير السابق محمد الصفدي لم تكن بعيدة عن مسعى استباقي لاستبعاد أسمائهم عن بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة، وأضافت انّ الوصول إلى المعلومات اللازمة لمصداقية الملفات والمحاطة بتعقيدات تقليدية كان لافتاً…

كواليس

توقفت مصادر غربية أمام تمييز الرئيس السوري لتظاهرات لبنان والعراق عن التظاهرات التي مهّدت للحرب في سورية والحرب عليها واعتبارها تعبيراً وطنياً، متمنياً لها أن تبقى كذلك، وتوقفت أمام ربط الرئيس السوري للفارق بعمليات القتل التي رافقت التظاهرات في سورية والتي طالت المتظاهرين ورجال الشرطة...

اللواء

همس

ما يزال النقاش دائراً حول دور دولة كبرى في تهيئة الأجواء لأحداث 17 أكتوبر اللبنانية!

لغز

يتجه المنحى العام، حسب سفير غربي الى إحياء الانقسام اللبناني بين 8 و14 آذار؟!

غمز

يدور «هرج ومرج» حول مجرى حقيقة المعلومات التي حصلت خلال المفاوضات، حول اختيار المرشح المسمى، والموقف العام من هذه التسمية..