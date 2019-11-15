وزارة الدفاع توضح حقيقة فيديو الشاحنات التي تنقل البضائع

اولاً: ان وزير الدفاع الياس بو صعب ومنذ اليوم الاول على توليه مهامه عمل على استصدار قرارين من المجلس الاعلى للدفاع ومجلس الوزراء وارسل رسالة خطية الى قيادة الجيش تضم لائحة اسمية بالمعابر غير الشرعية طالباً من القيادة القيام بكل ما باستطاعتها لاقفالها.

ثانياً: في ما يتعلق بالفيديو المتداول يهم وزارة الدفاع الوطني تبيان التالي:

بعد التواصل بين وزير الدفاع وقائد الجيش العماد جوزيف عون وبعد جمع المعلومات من قبل الطرفين ومن قبل الاجهزة الامنية المعنية، تم تحديد موقع هذا الطريق وتبين أنه طريق ترابي محاذي للطريق الدولية عند نقطة ضهر البيدر يمر قرب الكسارات باتجاه عين دارة وقد اُجبر عدد من المواطنين والشاحنات الظاهرة في الفيديو على سلوكه بسبب اقفال الطريق الدولية خلال الاسبوع الاول من الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.

وبعد سلسلة من التحقيقات توصلت وزارة الدفاع الى معرفة هوية اصحاب هذه الشاحنات وارقام هواتفهم وتم التواصل معهم وقد افادوا بانهم اضطروا الى سلوك هذا الطريق الفرعي لنقل الخضار من سهل البقاع الى بيروت بسبب قطع الطريق عند نقطة ضهر البيدر.

بناء على ذلك، تتمنى وزارة الدفاع على من امتهن فبركة الاخبار بهدف تضليل الرأي العام لغايات سياسية باتت مكشوفة، توخي الحذر خصوصاً ان تلك المزاعم والافتراءات تطال المؤسسة العسكرية تحديداً وهي التي انيطت بها مسؤولية اقفال المعابر غير الشرعية كما ذكرنا آنفاً.