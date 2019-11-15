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بو صعب بحث مع نظيره الإيطالي آخر المستجدات: مشاكل لبنان الاقتصادية تفاقمت بسبب النزوح السوري

15
NOVEMBER
2019
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استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال الياس بو صعب نظيره الإيطالي “لورنزو غويريني” على رأس وفد من وزارة الدفاع الإيطاليَّة برئاسة رئيس أركان الدفاع في القوات المسلَّحة الإيطاليَّة الجنرال “إينزو فيتشاريللي” وبحضور السفير الإيطالي لدى لبنان “ماسيمو ماروتي”.

 

وشكر الوزير بو صعب الضيف على مشاركة بلاده في قوَّات اليونيفيل العاملة على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. وجرى البحث في العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وفي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

 

وجرى أيضًا التداول في الأوضاع العامة وفي آخر المستجدات على الساحة اللبنانيَّة حيث أكَّد الوزير بو صعب أنَّ “مشاكل لبنان الاقتصادية تفاقمت في خلال السنوات الأخيرة جراء إيوائه نحو مليون ونصف نازح سوري من دون أن يلقى الدعم الوافي من المجتمع الدولي”.

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