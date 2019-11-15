المكتب الإعلامي للوزير السابق محمد الصفدي: مفبرك وكاذب!

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بعد تناقل رسالة صوتية يزعم فيها المتكلم أن الوزير السابق محمد الصفدي موجود في لندن، وصحته تمنعه من العمل لساعات طويلة، أكد مصدر مطّلع في المكتب الاعلامي للصفدي ان هذا التسجيل الصوتي “مفبرك وكاذب”، مشيراً إلى أن الصفدي “موجود في لبنان، وليس في لندن، كما يزعم التسجيل، وهو منذ بداية الحراك الشعبي، لم يغادر لبنان ويتابع باهتمام كل المستجدات”.



إلى ذلك نفى المصدر ما يزعمه التسجيل حول وضع الصفدي الصحي، وقال: “منذ نحو 12 عاما، خضع لعملية جراحية بسيطة، ولم تكن اطلاقا بالخطورة التي يوحي بها التسجيل. كذلك، ليس صحيحا ابدا انه لا يستطيع العمل او التركيز ساعات طويلة، كما يزعم التسجيل. الصفدي يداوم في مكتبه، بين ثماني وتسع ساعات يوميا”. وأكد المصدر: “صحة الصفدي جيدة جدا”.