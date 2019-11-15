رئيس الجمهورية بعد لقائه وزير الدفاع الايطالي: معالجة اسباب التحركات ستكون اولى اهتمامات الحكومة العتيدة

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الرئيس عون: نجدد رفض الاقتراح الأوروبي لدمج النازحين والمجتمعات المضيفة

الوزير غيريني يؤكد على دعم ايطاليا للبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها وتفهم موقف لبنان من قضية النازحين السوريين

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الدفاع الايطالي لورنزو غيريني LORENZO GUERINI الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا ان لبنان راغب في تعزيز العلاقات مع ايطاليا وتطويرها في المجالات كافة، ولاسيما في المجال الاقتصادي وذلك انطلاقا من الصداقة التي تربط بين شعبي البلدين. ونوه الرئيس عون بالمشاركة الايطالية في القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل" والتنسيق القائم بينها وبين وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في منطقة العمليات الدولية.

وخلال اللقاء، الذي حضره السفير الايطالي في لبنان ماسيمو ماروتي والوفد المرافق للوزير الايطالي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، عرض الرئيس عون للاوضاع الراهنة في البلاد مؤكدا على ان معالجة اسباب التحركات الشعبية ستكون من اولى اهتمامات الحكومة العتيدة، لافتا الى الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه لبنان حاليا والناتج عن سنوات عدة من الخلل في الاقتصاد الوطني الذي كان اقتصادا ريعياً.

واكد رئيس الجمهورية ان معالجة هذا الخلل ستكون من خلال ورقة العمل الاقتصادية التي اقرتها الحكومة السابقة، والتي تركز على اهمية قطاعات الانتاج. وتناول الرئيس عون اوضاع النازحين السوريين في لبنان، لافتا الى عدم تجاوب المجتمع الدولي مع الطلبات اللبنانية المتكررة لاعادتهم الى بلادهم، مجددا رفض لبنان الاقتراح الذي قُدم الى البرلمان الاوروبي لتحقيق دمج النازحين في المجتمعات المضيفة.

وكان الوزير الايطالي عبّر خلال اللقاء عن سعادته لزيارة لبنان للمرة الاولى منذ تسلمه مهامه قبل شهرين، مؤكدا على دعم الحكومة الايطالية للبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، مشددا على دور القوات الايطالية العاملة في "اليونيفيل" وتواصلها الدائم مع ابناء البلدات الجنوبية التي تنتشر فيها. وشدد الوزير غيريني على رغبة بلاده في تطوير العلاقات اللبنانية-الايطالية والدفع بها الى الامام في المجالات كافة، مركزا على اهمية دور لبنان في محيطه والعالم والحرص على استقلاله واستقراره. واشار الى ان ايطاليا تتفهم موقف لبنان من قضية النازحين السوريين، وستبذل جهودا لمساعدته على تجاوز التداعيات التي تتركها هذه القضية على الدولة اللبنانية ومجتمعها.