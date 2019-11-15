أرسلان: ثمّة مسؤول عن استشهاد علاء أبو فخر ويجب أن يحاسب

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حذّر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في تغريدة له على "تويتر" من خطورة تمييع ملف استشهاد علاء أبو فخر، قائلاً: "نحذّر من خطورة تمييع ملف الشهيد علاء أبو فخر كما حصل مع سابقاته عبر التدخل السافر بتحويل الملف الى قاضية معروفة بانتمائها السياسي".

وأضاف: "كفى هرطقة وتلاعب، دم الناس ليس مباحاً للسياسة وألاعيبها ومن المرفوض أن يكون الهدف البحث على كبش محرقة في القضية بل نريد الحقيقة الكاملة دون تزييف وكذب ونفاق".

وختم بالقول: "هنالك مسؤول عن ما حدث ويجب ان يحاسب وإلا عواقب الأمور ستكون وخيمة".