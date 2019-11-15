الطقس سيتحول الى ماطر بغزارة مع تساقط للبرد!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة فجرا في المناطق الداخلية ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. على ان يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤثر تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي الى طقس متقلب وممطر حتى مساء يوم السبت حيث ينحسر تدريجيا.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجيا الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة خلال الليل في المناطق الداخلية مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة وتساقط لحبات البرد.

السبت: غائم إجمالا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة فجرا في المناطق الداخلية ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وبداية انخفاض الرطوبة النسبية.



-الحرارة على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 15 الى 20 درجة، في الداخل من 11 الى 22 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,00 ملم 106,70 ملم 91,60 ملم 112,00 ملم

بيروت 0,00 ملم 70,80 ملم 61,60 ملم 99,00 ملم

زحلة 0,00 ملم 91,60 ملم 35,10 ملم 57,00 ملم

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س تشتد أحيانا لتصل الى 50 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط إجمالا، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 85%

-حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06,11 ساعة غروب الشمس: 16,34.