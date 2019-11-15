بستاني: هناك مناقصة سيتم اطلاقها الاثنين من اجل استيراد ​البنزين​

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أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني ان من واجبها ان تحضر حل للمواطن اللبناني بشأن المحروقات، موضحةً أن هناك مناقصة سيتم اطلاقها الاثنين من اجل استيراد البنزين.



ولفتت في حديث للـ”LBC”، ان الدولة تفتح مجال لاستيراد البنزين ومساعدة مستوردي النفط طالما لدينهم مشكلة بفتح الاعتمادات كي لا يصبح هناك أزمة.



وذكرت بستاني أنه بتاريخ 2 كانون الاول تنتهي المناقصة ونرى نتيجتها، مؤشرةً إلى أننا “نتوقع نتيجة جيدة، بظل السيولة التي نملكها”.



وردا على سؤال حول خفض تعرفة سعر البنزين، لفتت بستاني الى ان جدول تركيبة الاسعار تأتي بحسب التسعيرة العالمية، ولن يتم اضافة اي تعرفة على المواطن بحال استوردت الدولة البنزين، ونحن قمنا بالمناقصة كي لا يتم زيادة الاسعار. واكد ان قرار استيراد البنزين يتعلق حصرا بالوزارة، ونحن اطلقنا المناقصة اليوم وننتظر النتيجة.