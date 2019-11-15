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وئام وهاب يكشف: هذه خطّة سعد الحريري!

15
NOVEMBER
2019
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رأى رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، أن "هناك محكمة في الشارع وأحكامها قاسية جدا وأنا مع تشكل هذه المحكمة رعبا للفريق السياسي حتى تكون خياراته صائبة"، معتبرا أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لديه خطة بذهنه ويناور على الجميع، لأنه يعرف أو الوضع الإقتصادي ذاهب نحو الإنهيار ويعتبر أنه يمكن أن يسمي شخصية لرئاسة الحكومة لا تزعجه، ولكنه بعد عدة أشهر بعد الإنهيار سيحاول العودة على الحصان الأبيض".


وأوضح وهاب في حديث تلفزيوني أن "هذا السيناريو شبيه للسيناريو الذي قام به والده رفيق الحريري، لكن الوضع الإقتصادي وقتها كان مختلفا"، مذكرا أنه "عندما أتى ترأس سليم الحص الحكومة وقتها قام بإجراءات إقتصادية كثيرة وأغلق ينابيع الفساد. لكن نظمت ضده حملة إعلامية ووقتها القرار السوري كان متعاطفا مع الحريري والمؤامرة على الحص كان مؤامرة لبنانية سورية لتطييره والإتيان برفيق الحريري".


وشدد على أنه "يجب على النواب الغير مرتبطين بالفساد التحالف مع المجتمع المدني للتوافق على رئيس للحكومة"، مضيفا: "لست مع أن يسمي الحريري رئيسا للحكومة، ومع الذهاب أسماء أخرى مثل الى ليلى اصللح، أسامة سعد، عبد الرحيم مراد أو إبراهيم منيمنة لأن هذه أسماء لا يوجد ملاحظات عليها".


وقال وهاب : المشكلة الحقيقية هي الوضع المالي أمامنا الذي لا يوجد شيء لإنقاذه، فلا يوجد أحد مستعد لدفع 7-8 مليار لهذا الفريق الذي لا يوجد أحد يثق فيه، نحن نمارس عملية ضحك على الناس"، داعيا الى "عدم الإستهانة بالمحكمة المشكلة في الشارع".

 

 

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