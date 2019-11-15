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علمت "الجمهورية" أنّ الخليلين (وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل) اجتمعا معاً قبل توجّههما الى بيت الوسط للإجتماع برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والحصول منه على اسم مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة تمهيداً لإنطلاق عجلة استشارات التكليف ومن ثمّ التأليف.

وفيما لم يصدر عن الحريري أيّ شيء رسمي حول تسميته الصفدي، قالت مصادر اطلعت على ما دار في الإجتماع أنّ الحريري اختاره من بين مجموعة أسماء طرحت خلال الإجتماع، وأنه أبدى تحفظاً عن مشاركة تيّار المستقبل في الحكومة الجديدة.

وعلمت "الجمهورية" انّ المشاورات التي تسارعت في الساعات الاخيرة، كانت قد لامست بعض الإيجابيات التي يمكن ان تفضي الى ولادة حكومية في وقت قريب جداً.

وتوقّعت مصادر بعبدا توجيه الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة اليوم، مرجّحة أن يكون موعدها غداً أو بعد غد.