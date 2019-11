Le Figaro - Liban : accord pour nommer Mohammad Safadi premier ministre

A + A -

Selon plusieurs sources au fait des discussions, l'ancien ministre des Finances devrait remplacer Saad Hariri à la tête du gouvernement libanais.

Plusieurs partis politiques libanais se sont entendus jeudi 15 novembre sur la nomination de Mohammad Safadi, un ancien ministre des Finances, comme premier ministre d'un nouveau gouvernement, a-t-on appris de sources au fait des discussions.



Le premier ministre sortant sunnite Saad Hariri a démissionné le 29 octobre, alors que le Liban était en proie depuis des semaines à un mouvement de contestation dans la rue visant une classe politique jugée corrompue et adepte du népotisme, sur fond de difficultés économiques. Le consensus a été trouvé jeudi soir lors d'une rencontre entre Saad Hariri et des responsables des mouvements chiites Amal et Hezbollah. Les chaînes de télévision LBCI et MTV ont été les premières à rapporter ces informations.

Au cours de cette réunion, Saad Hariri n'a exprimé aucune objection à la nomination de Mohammad Safadi, a-t-on appris de même source. Harari a précisé que les députés de son parti, le Courant du futur, nommerait Safadi lors d'un processus officiel qui devrait bientôt débuter. Un responsable proche de Amal et du Hezbollah a déclaré qu'un accord de principe sur la nomination de Safadi avait été trouvé lors de cette réunion. Ni les partis politiques ni Safadi n'ont pour l'instant confirmé officiellement ces informations.

Mohammad Safadi, 75 ans, est un homme d'affaires et ancien membre du parlement de la ville de Tripoli, à majorité sunnite. Il a également été ministre des Finances, de l'Économie et du Commerce. Le premier ministre doit être sunnite dans le système confessionnel de partage du pouvoir du Liban.