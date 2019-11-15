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إضراب الخلوي مستمر..

15
NOVEMBER
2019
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«مش أزمة سيولة، ومش قصة عمولة، نحن سكرنا تاتش / ألفا، الوزارة مسؤولة... إضرابنا كتير كبير، قولولنا شو ح يصير، نحن سكرنا تاتش / ألفا، تيسمع الوزير».


في اليوم الثالث من اعتصام موظفي ألفا وتاتش، سمع وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة محمد شقير صرخة المعتصمين وارسل العقد الجماعي إلى الشركتين. لكن مع ذلك تضاربت المعلومات بشأن تاريخ تحويل العقد. في «تاتش» معلومات عن أن العقد أرسل أمس، فيما يؤكد موظفو «ألفا» أنهم سمعوا أن العقد أرسل إلى الشركة أمس بالبريد بعدما وصلت نسخة إلكترونية منه قبل أيام، لكنهم يشكّون في أن يكون ذلك الإعلان مجرّد خطة لإعادتهم إلى عملهم.


في حال صح ذلك، يفترض بمديري الشركتين التوقيع العقد وإعادته الى الوزارة لتوقيعه حتى يصبح سارياً. لكن مع ذلك، فإن هذه الخطوة ليست كافية بالنسبة للعاملين في الشركتين، ويقول بعضهم إنهم سيستمرون في الاعتصام. ذلك ان العقد يؤمن لهم فقط الحفاظ على التقديمات المدرسية والجامعية الى جانب التأمين الصحي. الا أنه لا يضمن لهم حقهم في الترقيات التي حرموا منها منذ عامين ولا المكافآت السنوية. وبالتالي هم بحاجة الى ضمانات إضافية من شقير، رغم «أننا فقدنا الثقة به».


في موازاة ما سبق، قضى الاتفاق بين الموظفين المعتصمين على عدم تسليم «بطاقات تعبئة الخطوط المدفوع سلفاً» من منطلق زيادة الضغط على الشركتين ووزارة الاتصالات، الا ان موظفي «تاتش» قاموا بتوزيع البطاقات كبادرة حسن نيّة. كذلك، فإن موظفي الشركتين، يعتبرون أن الإضراب هو خطوة أولى ستتصاعد في حال لم تتم الاستجابة لمطلبهم. وقد يصل الامر إلى إطفاء الشبكتين في مرحلة لاحقة. يتمسّك هؤلاء بالعقد الجماعي لأنه يؤمّن لهم حماية من الطرد التعسفي في حال تم خصخصة القطاع الى جانب المكتسبات الأخرى.


يذكر أن هذا الاعتصام ليس الاول للموظفين، فقد نفذوا اعتصاما سابقا منذ أكثر من شهر، إثر امتناع شقير عن تجديد العقد وتبلغّهم نيته طرد بعض الموظفين وتجريد البعض الآخر من حقوقه.

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