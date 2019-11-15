عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2019

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الاخبار

قوى الحراك صراعات... ورعاة

هل المراد تغيير شامل للنظام أم تغيير لسلوكه؟

صراعات القوى الناشطة في الحراك... وبرامج الرعاة الخارجيين

البناء

الجيش يفتح طرقات عدة ويواجه اعتداءات في مناطق من البقاع وجبل لبنان

الحريري يختار الصفدي بدل سلام للحكومة... ضمن صفقة متكاملة... ويتنصّل علناً

الشارع يرفض التسمية واحتمالات العودة إلى التفاوض على حلول للمأزق الحكومي

النهار

التكليف الأسبوع المقبل وحكومة برئاسة الصفدي

الجمهورية

تسمية الصفدي في مهب الانتفاضة

تسمية الصفدي تصعد الانتفاضة..المستقبل لا يشارك في الحكومة

اللواء

لحظة التسوية الميتة: الإتقاق على ترشيح الصفدي وإنهاء الحراك بالقوة

الدعوة إلى الاستشارات الملزمة اليوم

L'Orient-Le Jour

Gouvernement : accord sur Safadi, l’option techno-politique l’emporte

The Daily Star

Hezbollah, FPM, Future, Amal agree on Safadi