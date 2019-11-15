أسرار الصحف ليوم الجمعة 15 تشرين الثاني 2019

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الجمهورية

تسبب بيان هيئة مستحدثة خلال حوار جدي فتح في إحدى السلطات الأساسية بإعادة النظر في بعض القوانين المطروحة للبحث

ضخ حزب فاعل في بيئته من خلال مؤسساته ومحلاته التجارية 40 مليون دولار وأغرق أسواقه بالمنتجات حتى لا يتأثر مناصروه بالحال الاقتصادية المأزومة.

تؤكد جهة سياسية فاعلة أن وسائل معالجة ملف دقيق وحساس متوافرة لدى المسؤولين فإذا لم يقدموا على استعمالها عليهم الاستقالة.

البناء

كواليس

ربطت مصادر دبلوماسية أوروبية بين الإعلان الإيراني عن اليأس من التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تفاهم على تطبيق الآلية المالية المشتركة ضمن إطار تحصين التفاهم النووي، وبين المعلومات عن وجود مفاوضات إيرانية أميركية تجري بوساطة عُمانية، بصورة غير مباشرة، تمهيداً لجعلها مباشرة مع تبلور قواعد استمرارها…

اللواء

همس

أبلغ الموفد الفرنسي ان بلاده ستجري اتصالات مع دولة إقليمية ذات تأثير حول إسقاط شروط التكليف والتأليف!

غمز

يجزم خبير مالي ان حجم الأزمة المالية، خرج عن السيطرة، والإجراءات المتخذة ليست نهائية فقط، بل ستليها إجراءات ربما أصعب؟

لغز

تتساءل مصادر متابعة عن الجهة التي سرّبت شريط الاتصال الهاتفي بين قطب وسطي ومواطن جنوبي، مهمّش؟!