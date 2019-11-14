أبي رميا: " لا نرغب بالوصول الى تكليف شخصية تصطدم بعثرات "

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أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا أن المطلوب اليوم هو الوصول الى تأليف حكومة متجانسة ومنتجة لان الاستحقاقات الاقتصادية المقبلة كبيرة جدا، متابعاً: "لا نرغب بالوصول الى تكليف شخصية تصطدم بعثرات فيطول تأليف الحكومة كما كان يحصل سابقا، ولهذا فالدعوة الى الاستشارات النيابية تاخذ بعض الوقت".

وشدد ابي رميا في حديث له عبر تلفزيون الجديد، ان كل السيناريوهات الحكومية لا تزال قيد التداول حالياً، مشيراً أن الكلام عن أن الرئيس الحريري أصبح خارج التركيبة الحكومية لا يزال سابقا لاوانه وهو لم يحسم أمره بعد، ويلتقي في هذه الاثناء "الخليلين".

وختم ابي رميا حديثه قائلا: "١٧ تشرين تاريخ تأسيسي لتعاط سياسي جديد على الساحة اللبنانية اداء وسلوكا، والشفافية والانتاجية ومكافحة الفساد ستكون عناوين المرحلة المقبلة".