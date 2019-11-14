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سيزار معلوف يوضح ..

14
NOVEMBER
2019
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صدر عن المكتب الإعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف التوضيح التالي:

لما كان النائب المعلوف قد أدلى بتصريح لوكالة الأنباء الكويتية، فوجئنا بقيام الوكالة المذكورة بتحريف بعض النقاط التي وردت على لسان المعلوف وخاصة بما يتعلق بمواقف فخامة رئيس الجمهورية الذي يكن له المعلوف كل احترام وتقدير.

ومن الجدير ذكره أن المقابلة تمت نهار الثلاثاء الواقع فيه ١٢-١١-٢٠١٩ الساعة الخامسة مساء اي قبل المقابلة الحوارية التي أدلى بها الرئيس بثلاث ساعات ونصف. وبالتالي فالمعلوف لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لمواقف فخامته.

كما أن النائب المعلوف هو جزء من السلطة التشريعية لا القضائية ولا يحق له توجيه اتهامات إلى أشخاص أو جهات دون حيازته على ملفات فساد تدين الجهات المذكورة.

كما يحتفظ النائب سيزار المعلوف بحق اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من المحاور وكاتبة المقال وإدارة وكالة الأنباء الكويتية، وذلك على خلفية تحريف المضمون ونسب مواقف لا تمت إلى المعلوف بصلة.

وإننا نطالب الوكالة بنشر هذا التوضيح بالمكان المخصص له، وحفاظا على مصداقيتها ومهنيتها نطالبها بإعادة تفريغ مقابلة المعلوف ونشرها حرفيا بدون أي زيادة أو نقصان، وإلا سيكون القضاء هو الفاصل بيننا.

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