بوصعب: محاولة بناء الجدارن أمر خطير ويذكّرنا بالحرب الأهلية

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اعلن وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بوصعب أن ما حصل في جل الديب وفي نفق نهر الكلب وطريق الجنوب ذكّرنا بالحرب الاهلية، مشيرا إلى أن هذا أمر خطير وهذا امر خطير، وأنه ولا يمكن للاجهزة الامنية مراعاة اي شخص يذهب بتفكيره الى هذه المرحلة الاليمة.

ولفت بوصعب في تصريح من عين التينة عقب انتهاء لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أنه جرى التطرق الى مواضيع عدّة أهمها الوضع الأمني المستجد بعد الحراك، موضحاً أنه سبق أن تقدّم بالتعازي من عائلة الشهيد علاء أبو فخر بعد المشهد المؤسف.

وأكد “طالبت بتحقيق شفّاف وشامل”، داعياً كل شخص مسؤول ليتحمل مسؤوليته بما حصل خصوصاً أننا “لا نقبل إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط الدم”.

وفي الختام شدد بو صعب على أننا “لا نحمّل الحراك مسؤولية ما حصل، لأنه “من حق المتظاهرين ان نقوم بحمايتهم”.