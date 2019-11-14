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النائب ادكار طرابلسي: ننبّه المتظاهرين من استخدام قادة الميليشيات وقطاع الطرق لحركتهم الشريفة لمآرب خاصة تحرق البلد

14
NOVEMBER
2019
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توجّه النائب ادكار طرابلسي الى الرعاة الروحيّين والقادة السياسيّين وأهل الفكر والرأي والاعلام والى المواطنين الشرفاء لمواجهة خطط قطع الطرق وعزل المناطق تمهيداً لإشعال حرب كتلك التي شهدها لبنان بين العامين ١٩٧٥ الى ١٩٩٠. 
 
وتوجّه الى القادة الأمنيين في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتحمّل مسؤولياتهم من نحو فرض سيادة الدولة على الطرقات وحماية حقوق الناس بالتنقل والعمل والأمن من اشخاص ينتهكون سيادة الدولة والدستور وحقوق الناس ويدفعونهم للاشتباك معهم مما يُعجّل بفتح فصل دموي يّهدد سلامة البلد والمواطنين الأبرياء.
 
وتوجّه النائب طرابلسي الى الشعب الذي انتفض لحقوقه ولدفع العملية الاصلاحية الى الأمام، لتجنّب الاختلاط بالفوضويين والمندسين الذين يُفسدون حراكهم البنّاء ويستفيدون من التغطية الاعلامية لتشويه الحقائق ولبث الكراهية والبغضاء بين المواطنين. ونبّه النائب طرابلسي المتظاهرين من استخدام قادة الميليشيات وقطاع الطرق لحركتهم الشريفة لمآرب خاصة تحرق البلد لغايات خاصة لا تُحقق الخير العام.
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