بانو: باتت ثورة سرق حلمها حكم الزعران

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غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أنطوان بانو عبر “تويتر” قائلا: “مشاهد مريبة ميليشياوية. صور عادت بنا في الذاكرة إلى الحرب الأهلية البشعة. حملات تضييق واعتداءات سافرة على إعلاميين يمارسون مهنتهم بشرف. ممارسات تحريضية شوّهت الصورة السلمية التي رسمناها عن الحراك في بدايته. أعمال استفزازية لا تخدم إلا أعداء لبنان!. باتت ثورة سرق حلمها حكم الزعران”.



وأضاف: “أهذه هي دولة القانون والمؤسسات التي نسعى لبنائها؟ هل نحن في جمهورية القانون أم شريعة الغاب؟ بأية دولة تحلمون؟ بدولة الميليشيات؟ بدولة الفلتان؟ بأي منطق تتصرّفون؟ بمنطق التقسيم والانعزالية؟ مشاهد استفزازية رأيناها أمس بعد محاولة بناء جدران اسمنتية في نهر نفق الكلب والناعمة”.