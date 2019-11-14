اليكم الطرق المقطوعة صباح الخميس 14 تشرين الثاني 2019

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افادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة في لبنان صباح اليوم، هي الآتية:

الطرقات المقطوعة من الجنوب باتجاه بيروت: صيدا (دوار ايليا) - برجا - الجية - الدامور - الناعمة - خلدة - الشويفات مفرق دير قوبل

الطرقات المقطوعة من الشمال باتجاه بيروت: ساحة النور - العبدة - المحمرة - ببنين - البداوي - حلبا - البحصاص - المنية - مرياطة - ضهر العين - جسر البالما شكا - البترون - جبيل - غزير

الطرقات المقطوعة ضمن بيروت: نهر الكلب- جل الديب - الشفروليه - تقاطع المدينة الرياضية

الطرقات المقطوعة من البقاع باتجاه بيروت: قب الياس- جديتا- المرج- تعلبايا- سعدنايل- زحلة (الاوتوستراد والمستديرة)- كسارة -جب جنين - غزة- حوش الحريمة- مفرق المصنع- ضهر البيدر- مفرق العبادية- صوفر- عالية -مفرق شويت

قطع السير بشكل جزئي على طريق الارز محلة الشفق