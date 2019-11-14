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أسرار الصجف ليوم الخميس 14 تشرين الثاني 2019

14
NOVEMBER
2019
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 اللواء: أسرار

همس
دققت جهات عليمة بهوية الموفد الفرنسي، ومدى حجم اهتمام بلاده بما يجري، فلم تجد ما يجعلها تأمل «بدور ما»!


غمز
تعرَّض فريق إعلامي أجرى حواراً مثيراً للجدل إلى نقد مباشر من الجهة التي اختارته للمهمة التي وصفت بالفاشلة.


لغز
تبيَّن أن شخصية نيابية مخضرمة، تتحرك خارج سياق رسمي، وتعبّر فقط عن وجهة نظرها الخاصة.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا

أظهرت تسجيلات منسوبة لمجموعات قطع الطرق موجودة بحوزة الأجهزة الأمنية أنّ تعليمات بتجهيز الإطارات والعوائق قد وُزعت قبل كلمة رئيس الجمهورية، ودعت لنزول كثيف فور انتهاء الكلمة، وكانت الأجهزة قد رصدت مثلها عشية الجلسة النيابية التي ألغاها رئيس المجلس النيابي…

 

كواليس
قال دبلوماسي روسي انّ لدى حكومته معلومات مسبقة عن قرار أميركي بتعويض الفشل في تدبير انقلاب عسكري يؤدي الى عزل رئيس الدولة في فنزويلا الى بوليفيا نظراً لوجود ظروف أكثر ملاءمة لنجاح الانقلاب، وتوقع الدبلوماسي ان يترافق السير بترتيب السيطرة على بوليفيا مع مشروع التفاوض في فنزويلا...

 

 

 

الجمهورية: أسرار

مسؤولون في حزب فاعل: حكومة التكنوقراط لا يمكن القبول بها

يقول مسؤولون في حزب فاعل إن حكومة التكنوقراط لا يمكن القبول بها لأنها بمثابة إنقلاب على إتفاق «الطائف».

 

هكذا وصفت شخصية سياسية وضع اللبنانيين حالياً

وصفت شخصية سياسية وضع اللبنانيين حالياً بمجموعة من الركاب الرهائن الذين يستقلون حافلة تنزلق بسرعة نزولاً ولا سائق يقودها.

 

"لنسأل أولاً إذا كنا سنحصل على رواتبنا"!

سُئل مسؤول مالي كم ستصل قيمة الرواتب باللبناني مقارنة مع إرتفاع أسعار الدولار فقال: لنسأل أولاً إذا كنا سنحصل على رواتبنا.

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