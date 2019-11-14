لم يبق ناقصاً سوى استعادة الخطب النارية في ساحة الشهداء

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لم يكن كافياً لتقديم الصورة المنقحة لـ 14 آذار بلباس الحراك، جعل الأولوية للاستشارات النيابية وتسمية الرئيس سعد الحريري، بل تحوّل الحراك إلى استعادة مشهد 2005 وحملة فل التي نظمتها قوى 14 آذار واستهدفت رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، فتعالت هتافات الساحات، بالدعوة لرحيل رئيس الجمهورية وانتقل بعضها إلى مدخل القصر الجمهوري، وخلافاً لكل معايير التوازن في المسؤولية عن الفساد، نال الحريري استثناء وأنزلت برئيس الجمهورية أشد العقوبات، ولم يبق ناقصاً ليكتمل المشهد سوى ظهور قادة 14 آذار بستعيدون خطبهم النارية في ساحة الشهداء.