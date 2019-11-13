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التيار الوطني الحر: لا علاقة لنا بما حصل في جل الديب ومطلق النار موقوف لدى الأجهزة الامنية، ولا يحظى بغطاء من التيار الوطني الحر

13
NOVEMBER
2019
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي:

في ضوء التطورات الحاصلة، يكرر التيار الوطني الحر موقفه الرافض للممارسات المخلة بالأمن وانه مع الاحتكام الدائم الى منطق المؤسسات والقانون، تحت مظلة القضاء.
وإذ يستنكر التيار الحادثة التي جرت اليوم في جل الديب، يؤكد ان الشبان المنتسبين اليه الذين كانوا محاصرين في داخل المبنى في المنطقة ونقلت وسائل الاعلام في شكل مباشر عملية مرافقتهم الى خارجه، لم يحملوا اي سلاح ولم يشاركوا في اي عملية اطلاق نار في المنطقة.
كما يلفت الى ان الشخص الوحيد الذي اطلق النار خلال الاحتكاك الذي جرى اليوم في جل الديب، هو موقوف لدى الأجهزة الامنية، ولا يحظى بغطاء من التيار الوطني الحر .
بناء على ما سبق، يدعو التيار الرأي العام الى التنبه الى الشائعات التي يتم ترويجها في هذه المرحلة وعدم الإسهام في نقلها والبناء عليها.

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