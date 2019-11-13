بيان من "القوات" حول "جدار نفق نهر الكلب"

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نفت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" اي علاقة لـ"القوات" في بناء حائط داخل نفق نهر الكلب، وتعتبر ان إقحامها في هذا الموضوع يندرج في سياق الشائعات التضليلية الرامية إلى تسييس الحراك والتصويب على "القوات" من خلال فبركات واتهامات كاذبة وباطلة نسبت وتنسب إليها منذ اندلاع الثورة في 17 تشرين الأول.

وأكدت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" ان من علامات الثورة المضيئة انها مدّت الجسور بين جميع اللبنانيين على امتداد الجغرافيا اللبنانية، وهذا ما أربك وأزعج القوى المتضررة من وحدة اللبنانيين، وبالتالي قوة ثورة 17 تشرين تكمن في جسور التواصل وليس في جدران الفصل التي أسقطناها إلى الأبد