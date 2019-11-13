المطران حنّا: أخشى بأنّ ما يحدث في لبنان يستهدف المسيحيين قبل سواهم من المواطنين. أرفض التطاول على مقام رئيس الجمهوريّة سواء اتفقنا أو اختلفنا معه، فهو يبقى رمزًا من رموز السيادة الوطنيّة.

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تلقّى الكاتب جورج عبيد رسالة من المطران عطالله حنّا أعلن فيها ما يلي:

يهمنّا بشكل مباشر ما يحدث للبنان، ونتمنّى له أن يخرج من هذه الأزمة وأن يبقى أبيًّا وقويًّا بكلّ أبنائه المخلصين له ولرسالته، وأن تتمّ مساءلة الفاسدين والمفسدين.

أنا ما أخشاه أن يكون ما يحدث في لبنان هو في نطاق ما يسمّى بالشرق الأوسط الجديد الذي بشرتنا به الإدارة الأميركيّة في وقت من الأوقات، شرق اوسط تسوده ثقافة العنف والموت، وثقافة التطرف والتخلّف والإرهاب، شرق أوسط خال من المسيحيين، لست بمحلّل سياسيّ ولكنّني أقرأ الخريطة جيّدًا. ما يحدث استهداف للمسيحيين في سوريا والعراق وفي فلسطين حيث نسبتنا واحد في المئة، أنا أخشى بأنّ ما يحدث في لبنان يستهدف المسيحيين قبل سواهم من المواطنين، وأتمنى أن أكون مخطئًا في هذا التحليل، لكنّني اتمنى أن ينتصر لبنان، وينتصر اللبنانيون على أعدائهم، مسيحيون بكلّ طوائفهم ومسلمون بكلّ مذاهبهم. كما أرفض التطاول على مقام رئيس الجمهوريّة سواء اتفقنا أو اختلفنا معه، فهو يبقى رمزًا من رموز السيادة الوطنيّة اللبنانيّة.

البارحة أحد الإعلاميين المصريين قدّم شيئًا مشينًا واستهزأ بفخامة الرئيس وهذا أمر مرفوض. كما أنّ إطلاق تعابير وكلمات لا تليق بمقام رئيس الجمهوريّة بدوره مرفوض. رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة العماد ميشال عون، رمز وحدة لبنان وسيادته، وقائد مسيحيّ مشرقيّ، وضمانة حقيقيّة لسلام هذا البلد بكلّ مكوناته، وضمانة لكلّ مسيحيي المشرق العربيّ. في هذه اللحظة الدقيقة نشدّ على يديه، ونحن في القدس نصلّي أمام القبر المقدّس من اجل لبنان، ولكي يبقى بلد الرقيّ الفكريّ والإنسانيّ، بلد المودّة والحضارة والتلاقي بين الإنسان وأخيه الإنسان.