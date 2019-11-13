وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان زار وزيرة الداخلية للتباحث في إمكانية توفير الظروف الأمنية المؤاتية في محيط فروع المصارف

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قام وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور سليم صفير ومشاركة أعضاء مكتب المجلس بزيارة معالي وزيرة الداخلية السيدة ريّا الحسن للتباحث في إمكانية توفير الظروف الأمنية المؤاتية في محيط فروع المصارف بغية تسهيل عودة موظفيها الى أعمالهم في أجواء مريحة ومطمئنة، وقد وعدت معالي الوزيرة بدراسة الموضوع مع الأجهزة المختصّة.

وفي السياق ذاته، تعكف الجمعية على وضع آلية واضحة لتسهيل التعامل مع الزبائن في الظروف الإستثنائية الراهنة، وهي تتابع اتصالاتها مع اتحاد نقابات موظفي المصارف من أجل استئناف العمل في القطاع في أقرب وقت. وتستمرّ المصارف في تلبية حاجات الزبائن من السيولة عبر أجهزة الصرّاف الآلي وفي تأمين خدمات مراكز الإستعلام Call Center للردّ على استفسارات الزبائن وطلباتهم.