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هيئة بيروت الأولى في التيار تناقش التطورات السياسية الراهنة

13
NOVEMBER
2019
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إجتمع كوادر التيار في ساحة ساسين البارحة الثلثاء 12 ت2 أوكتوبر 2019 وتمت مناقشة الأوضاع المعيشية والسياسية الدقيقة المترافقة مع ضغوط أجنبية كبيرة لإخضاع لبنان والطلب منه تنفيذ أجندات مشبوهة وأمور مستحيل تنفيذها وغير قابلة للتحقيق ولا يمكن لأي لبناني وطني أن يقبل بها . كما أكد اللقاء على ضرورة تمييز الحراك المحق والنظيف من الحراك المأجور الذي يتم تمويله من جهات لا تريد الخير للبنان.كما أكد المجتمعون على ضرورة الوعي الكامل awareness للوصول إلى المطالب الشعبية والمعيشية والإصلاحية المحقة دون الإنجرار إلى السيناريو الأسود والفلتان الأمني والإنهيار الإقتصادي الذي يهدد به بعض الخارج.

 

حضر اللقاء نائبي الدائرة صحناوي وبانو ومنسق هيئة القضاء ومقرر مجلس القضاء والمنسقين المحليين لهيئات الأشرفية والرميل والصيفي والمدور والمخاتير وأحد أعضاء المجلس البلدي الحزبيين وكامل أعضاء هيئة القضاء ومجلس القضاء والهيئات المحلية.

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