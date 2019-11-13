النائب فؤاد مخزومي: من مصلحة الجميع أن تبقى التحركات سلمية ويجب الإسراع بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة

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أبدى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي شديد استنكاره للحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن علاء أبو فخر. وشدد على ضرورة محاسبة مطلق النار، وأي أحد يحاول ضرب السلم الأهلي والوحدة الوطنية التي تجلت منذ انطلاقة هذه الثورة في 17 تشرين الأول الماضي.

وأكد أن من مصلحة الجميع أن تبقى التحركات سلمية عدا عن ضرورة العمل السريع لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وتحقيق طموحات اللبنانيين وآمالهم بتحقيق مطالبهم، وهي حقوق مستحقة على السلطة السياسية تلبيتها.

وأبدى مخزومي ثقته بالجيش والقوى الأمنية الضامنة لحق اللبنانيين بالأمن والأمان وملاحقة الفاعلين، أياً كانوا ولأي جهة انتموا. وتقدم بخالص العزاء لعائلة الشهيد أبو فخر، داعياً له بالرحمة ولذويه بالصبر والسلوان.