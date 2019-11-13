باسيل للموفد الفرنسي: مسألة تشكيل الحكومة هي داخلية وقد وصلت الى مراحل متقدمة وإيجابية

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو يرافقه السفير الفرنسي برونو فوشيه.

الوزير باسيل شكر فرنسا ورئيسها ايمانويل ماكرون على اهتمامهما بلبنان وعلى الجهود المبذولة للحفاظ على استقراره ومنع انزلاقه الى الفوضى او الى الإنهيار المالي.

وأبلغ الوزير باسيل الموفد الفرنسي وجوب عدم دخول أي طرف خارجي على خط الأزمة اللبنانية واستغلالها، وإكد له ان مسألة تشكيل الحكومة هي مسألة داخلية وقد وصلت الى مراحل متقدمة وإيجابية معتبرا ان لبنان ملتزم بمسار مؤتمر سيدر أيا تكن الحكومة المقبلة وان التحدي هو بالإسراع في تنفيذه وتطبيق الاصلاحات المنشودة وهو ما يُشكل استجابة لمطالب الناس.

كما التقى الوزير باسيل سفير المانيا لدى لبنان جورج برغيلين .