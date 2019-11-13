اليكم الطرق المقطوعة صباح هذا اليوم

A + A -

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق المقطوعة صباح هذا اليوم الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019، هي الآتية:



الطرقات المقطوعة ضمن نطاق زغرتا هي المنية واردة مرياطة والمهنية زغرتا وأمام مؤسسة رينه معوض





الطرقات المقطوعة ضمن نطاق صيدا هي تقاطع ايليا





الطرقات المقطوعة ضمن نطاق جونية هي الزوق ونهر الكلب (اوتوستراد وبحرية) وغزير وجبيل



الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بعبدا هي الشفروليه ومحيط القصر الجمهوري



الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الجديدة هي الزلقا والدورة وجل الديب وساحة جل الديب وبشلاما باتجاه ترشيش

قطع طريق الشويفات - خلدة عند مفرق دير قوبل بالاطارات المشتعلة

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق عاليه هي رويسات- صوفر ومفرق مجدلبعنا وضهور العبادية ومستديرة عاليه ومفرق شويت ودير قوبل الشويفات ومثلث خلدة واوتوستراد خلدة

الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس: ساحة النور والبداوي والملولة والبحصاص وجسر البالما وشكا