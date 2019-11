عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019

A + A -

الأخبار: المقاومة تبدأ «الحساب المفتوح»

السلطة تكابر وتفاوض بالشارع والغرب يريد التدخل: فوضى ودماء بمشاركة الجيش!





البناء: تضارب في التوقعات بين جولة تصعيد مقبلة... وتفاهم على الحكومة يفتح طريق الاستشارات

نصرالله رسم خريطة طريق: قادرون على النهوض بالتحرّر من الضغط الأميركي

عون يصارح الشارع... فيعود قطع الطرقات... ومسؤول اشتراكي يسقط في خلدة

اللواء: خطاب عون يُلهِب مشاعر الحَراك: قطع الطرقات ومخاوف من الإنزلاق إلى العنف!

دعوة عربية - دولية للإسراع بتأليف الحكومة.. وجنبلاط في الشويفات لتطويق حادث خلدة



النهار: عون يشعل الانتفاضة ... فهل يعتذر الحريري؟

نداء الوطن: "عودوا إلى بيوتكم"... تُشعل لبنان



الديار: الرعـب يسيطر على الأسواق والسيولة مفقودة واجتماع بعبدا فشـل

اذا لم يتم اتفاق سياسي سريع وتشكيل حكومة فلبنان والليرة ذاهـبـان للانهيار

الحريري عارف انها ستنفجر لـذلـك اخـذ القرار بعدم العـودة نهائياً



الجمهورية: غليان سياسي وشعبي

the daily star: Rage as Aoun urges protesters to go home

l'orient le jour: Après les propos de Aoun, la rue s'embrase