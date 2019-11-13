أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019

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اللواء: أسرار

همس

لاحظت دول معنية باتفاق الطائف أن أداء العهد هو محاولة على الأرض للإطاحة بالدستور المنبثق عنه..



غمز

حزب بارز قدم عرضاً مغرياً لمسؤول من أجل بقائه في موقعه، ولكن دون جدوى.



لغز

سارع أحد السفراء إلى إبلاغ زميل له ان ما يسمعه من أوساط اللبنانيين يثير الدهشة لديه!



البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفتت مصادر فلسطينية إلى عودة مشهد التصعيد العسكري كتعبير عن المأزق الإسرائيلي السياسي ومحاولة تغطيته بالهروب إلى الأمام، وقالت إنّ ما يجري في غزة وعودة الإغتيالات على هذا المستوى هي عودة إلى معادلة معركة بين حربين، وقالت إنّ قوى المقاومة لن تسمح بهذا التكتيك هذه المرة وستجعل المعركة بداية حرب.

خفايا

توقعت مصادر مصرفية أن تتوقف عودة العمل في المصارف بوجود مؤشرات على هدوء عمليات السحوبات النقدية وعدم وجود ضغوط استثنائية مبرمجة أو تعبيراً عن الهلع الذي تواكبه حملات إعلامية تشكك بعودة الاستقرار النقدي، وأبدت المصادر تخوّفها من أنّ أيّ عودة للدورة الطبيعية قبل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة ستشكل قفزة في المجهول…