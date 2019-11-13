living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طرابلس: عابثون يروّعون المدينة ...

13
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عبد الكافي الصمد-

كانوا يقاربون 40 درّاجة نارية على الأقل، على متن كل منها شخص أو اثنان، خرجوا على نحو مفاجئ من أحياء طرابلس الداخلية. ما إن وصلوا إلى تقاطع شارع المدارس في محلة الزاهرية، خلف مركز مالية طرابلس، حتى توقفوا وتوجّهوا إلى حاويات النفايات الحديدية الكبيرة فوضعوها في وسط التقاطع، الذي قطعوه بالكامل، ثم رموها أرضاً تاركين نفاياتها تتبعثر يميناً وشمالاً، على وقع هتافاتهم: «ثورة. ثورة».


تابعوا طريقهم بالأسلوب نفسه، وما إن وصلوا إلى أمام مركز المالية المغلق بسبب الإضرابات والاعتصامات، والذي تجمّع أمامه عدد من المحتجين، حتى رموا حاويات النفايات أرضاً، مكرّرين المشهد ذاته الذي قاموا به قبل دقائق، وعندما اعترضهم أحد مخاتير المحلة، الذي كان مارّاً بالصدفة في المكان، على ما يفعلونه، حاولوا التعرّض له، إلا أن تدخل بعض المحتجين الذين كانوا موجودين أمام مركز المالية حال دون تفاقم الخلاف. أعقب ذلك قيام المحتجين بإزالة النفايات من الشارع بعدما أعادوا رفع الحاويات، قبل أن يعود بعد دقائق قليلة بعض الشبان الذين كانوا على متن الدراجات النارية ليقولوا لهم: «لا تتعبوا أنفسكم، سنعود ونرميها مجدّداً».


هذا المشهد تكرّر نهار أمس في أكثر من شارع ومن تقاطع طرقات في طرابلس، سواء عند تقاطع عزمي، أو في شارع المئتين أو طريق الميناء أو شارع نديم الجسر وغيرها، في تطوّر هو الأول من نوعه منذ اندلاع شرارة الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول الماضي، تمثل في تقطيع أوصال المدينة وقطع الطرقات وإغلاق الشوارع فيها، بعدما جرت العادة من قبل أن يقوم المحتجّون بإغلاق مداخل طرابلس مع جوارها، تاركين شوارعها وطرقاتها وأسواقها مفتوحة بشكل طبيعي، باستثناء ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور) التي أغلق المحتجّون مداخلها الستة منذ أيام الحراك الأولى.

 

تطوّر الأمور على هذا النحو، جعل شوارع طرابلس سائبة أمام بعض العابثين بها، الذين يقومون بترويع المواطنين وتهديد أصحاب المؤسسات والمحال التجارية من أجل إغلاق أبوابهم ومحاولة فرض خوّات عليهم ...


الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout