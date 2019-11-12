درغام للـOTV: كلام فخامة الرئيس على قدر التحديات التي تواجه البلد

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النائب أسعد درغام للـOTV:

ــ كلام فخامة الرئيس على قدر التحديات التي تواجه البلد، وحدد النقاط الأساسية لبناء الدولة من محاربة الفساد، الوضع الإقتصادي، والعمل لمجتمع مدني، وأكد على ثوابت الحرية والسيادة والاستقلال.

ــ التأليف والتكليف مرتبط ببعضه لأن البلد غير قادر على انتظار المزيد من الوقت، وكل الاحتمالات مفتوحة في ما يتعلق بتسمية رئيس الحكومة.

ــ ما المشكلة باختيار أخصائيين لديهم خيارات سياسية، هل يعقل عدم وجود أخصائيين من القوات، والتيار الوطني الحر وحزب الله وغيرها من الأفرقاء؟؟ فليقدم كل فريق أفضل ما عنده.

ــ لا يمكن فصل السياسة عن الأزمات المتراكمة والمشاكل المحيطة بنا، حكومة التكنوقراط لن تتمكن من معالجة أزمة مليون ونصف نازح سوري. ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل هل يتم حلها مع التكنوقراط؟

ــ لمصلحة من الاستمرار بقطع الطرق، لمصلحة من منع عقد مجلس النواب؟ هل المطلوب تفريغ البلد من المؤسسات الدستورية.

ــ الحكومة تشكل بناء على استشارات مجلس النواب، وهذا المجلس انتخب منذ سنة، فكيف تشكل حكومة من دون رأي مجلس النواب ؟

ــ القوات اللبنانية مسؤولة عن قطع الطرق في عدد من المناطق، لسنا بحاجة لأدلة لبنان ضيق والناس بتعرف بعضها.

ــ المطلوب تفعيل عمل الهيئة العامة لمجلس النواب حول قوانين مكافحة الفساد والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة، إضافةً إلى رفع الحصانات، وهذا يمكن أن يؤدي الى صدمة إيجابية.

ــ الكتل النيابية هي من تسمي وزراءها وللوزير باسيل الحق في تحديد اذا كان يريد المشاركة في الحكومة المرتقبة.