الرئيس بري قدّم لبن العصفور إلى الحريري... هل هو موجود فعلاً؟

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قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه قدّم لبن العصفور إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وأنه سيكون على عداء معه إلى ‏الأبد إذا رفض تشكيل الحكومة.

أحد زوار بيت الوسط نقل عن الحريري تعليقاً على الكلام المنسوب للرئيس ‏برّي في جريدة " النهار " قال فيه "الرئيس برّي أخ كبير، وقلبو الكبير ما بيتحمل يكون على عداء ‏معي إلى الأبد. وأنا بشكرو فعلاً على لبن العصفور مع العلم أنني متوقف عن تناول الألبان ‏والأجبان، وحالة البلد بدها ريجيم سياسي".‏

لكن ما هو لبن العصفور، وهل هو موجود فعلاً؟

ينتشر قول " جبناله لبن العصفور"، للدلالة على أن شخصاً ما قام بالمستحيل لإرضاء شخص آخر.

وعلى عكس ما يظنه البعض بأن لبن العصفور غير موجود، إلا أنه إفرازات شبه لبنية تخرج من أفواه بعض الطيور مثل الحمام وطائر النحام لتغذية صغارها. ولعلنا جميعا رأينا كيف تضع الطيور منقارها في فم فراخها، واعتقدنا أنها تطعمهم حبه شعير أو قمح، لكنها في الواقع تطعمهم لبناً حقيقياً تكوّن في الحويصلة وتقوم بإسترجاعه الى فمها ومن ثم الى منقارها ومنه الى صغارها.

يحمل حليب المحصول أو لبن العصفور، القليل من التشابه بالشكل مع حليب الثديات، حيث أنه مادة شبه صلبة تشبه إلى حد ما الجبن الأصفر الباهت. و هي غنية جداً بالبروتين والدُسم حيث تحتوي على مستويات أعلى مما هو موجود في حليب البقر أو البشر.

كحليب الثديات، يحتوي لبن العصفور على الأجسام المضادة (إيغا) كما أنه يحتوي على بعض أنواع البكتيريا.

ويتكون حليب محصول الحمامة من الخلايا الغنية بالبروتين والدسم، و التي تتكاثر و تنفصل عن بطانة الحويصل. ينتج كل من ذكور وإناث الحمائم والنحام البالغة حليب المحصول وتشارك في التغذية والعناية بالصغار. أمّا لدى طيور البطريق.. فالذكور فقط هي التي تفرز الحليب.