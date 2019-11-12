living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس بري قدّم لبن العصفور إلى الحريري... هل هو موجود فعلاً؟

12
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه قدّم لبن العصفور إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وأنه سيكون على عداء معه إلى ‏الأبد إذا رفض تشكيل الحكومة.
أحد زوار بيت الوسط نقل عن الحريري تعليقاً على الكلام المنسوب للرئيس ‏برّي في جريدة " النهار " قال فيه "الرئيس برّي أخ كبير، وقلبو الكبير ما بيتحمل يكون على عداء ‏معي إلى الأبد. وأنا بشكرو فعلاً على لبن العصفور مع العلم أنني متوقف عن تناول الألبان ‏والأجبان، وحالة البلد بدها ريجيم سياسي".‏

لكن ما هو لبن العصفور، وهل هو موجود فعلاً؟

ينتشر قول " جبناله لبن العصفور"، للدلالة على أن شخصاً ما قام بالمستحيل لإرضاء شخص آخر.
وعلى عكس ما يظنه البعض بأن لبن العصفور غير موجود، إلا أنه إفرازات شبه لبنية تخرج من أفواه بعض الطيور مثل الحمام وطائر النحام لتغذية صغارها. ولعلنا جميعا رأينا كيف تضع الطيور منقارها في فم فراخها، واعتقدنا أنها تطعمهم حبه شعير أو قمح، لكنها في الواقع تطعمهم لبناً حقيقياً تكوّن في الحويصلة وتقوم بإسترجاعه الى فمها ومن ثم الى منقارها ومنه الى صغارها.
يحمل حليب المحصول أو لبن العصفور، القليل من التشابه بالشكل مع حليب الثديات، حيث أنه مادة شبه صلبة تشبه إلى حد ما الجبن الأصفر الباهت. و هي غنية جداً بالبروتين والدُسم حيث تحتوي على مستويات أعلى مما هو موجود في حليب البقر أو البشر.

كحليب الثديات، يحتوي لبن العصفور على الأجسام المضادة (إيغا) كما أنه يحتوي على بعض أنواع البكتيريا.
ويتكون حليب محصول الحمامة من الخلايا الغنية بالبروتين والدسم، و التي تتكاثر و تنفصل عن بطانة الحويصل. ينتج كل من ذكور وإناث الحمائم والنحام البالغة حليب المحصول وتشارك في التغذية والعناية بالصغار. أمّا لدى طيور البطريق.. فالذكور فقط هي التي تفرز الحليب.

Al-Jadeed
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout