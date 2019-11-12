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درغام عن فرع الجامعة اللبنانية في عكار : الغاية من طرحنا ليست طائفية على الاطلاق وانما علمية ومنطقية

12
NOVEMBER
2019
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ما قاله النائب درغام عن فرع الجامعة اللبنانية في عكار :

عقب التداول بموضوع إنشاء فرع الجامعة اللبنانية في عكار، ومنعا لاستغلال هذا المطلب في غير إطاره الصحيح يهمنا أن نوضح:

لم نكن يوما ضد المطالب المحقة، ومطلب انشاء فرع للجامعة اللبنانية في عكار هو حق لأبناء المحافظة وطلابها الذي يعانون الأمرين بغية اكمال تحصيلهم العلمي. أما بشأن التحفظ على إنشاء مقر الجامعة اللبنانية في منطقة العبدة ـ عكار، أي مدخل المحافظة، فهو جراء الضغط السكاني الهائل في تلك النقطة، وزحمة السير الخانقة التي تشهدها، ولكون منطقة العبدة بعيدة جدا عن مناطق الدريب الأوسط والأعلى والجومة. وللغاية اقترحنا إنشاء المبنى في أي منطقة وسطية ضمن إتحاد بلديات نهر الأسطوان (ذو الغالبية الاسلامية)، مع التأكيد على أن الغاية من طرحنا ليست طائفية على الاطلاق وانما علمية ومنطقية لكون المباني الحكومية يجب أن تكون في أماكن غير مكتظة ويسهل الوصول اليها.

أما في ما يخص التداول باسم بلدة تلعباس، فذلك لأن البلدية قدمت قطعة أرض مجانية لانشاء مبنى الجامعة، ولكن هذا الأمر لم يبت على الاطلاق، كما إقتراح اقامة المبنى في بلدة الكويخات.

وأضاف البيان: "ان إجتماعات متتالية عقدها نواب عكار للتنسيق حول هذا الأمر، إضافة الى اجتماعات مع أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، وتم التداول بعدة خيارات تكون مرضية لجميع أبناء المحافظة، من ضمنها على سبيل المثال مدينة حلبا مركز المحافظة".

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