بالفيديو: ما حصل مع مراسلة ال otv لارا الهاشم ليل امس !

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ما حصل مع مراسلة ال otv لارا الهاشم والمصور جون خوري ليل امس في ساحة الشهداء يدحض كل ما سبق وقيل عن ان التعدي على مراسلي ومصوري المحطة سببه استفزازهم للمتظاهرين. فهذا الفيديو الذي يوثق المشهد عبر البث المباشر يظهر كيف لجأ عدد من المتظاهرين الى بعض الحركات الصبيانية والاستفزازية بحق فريق العمل والتصويب على المحطة بالسياسة فيما كانت المراسلة توصّف المشهد الميداني من ما مار مخايل الى ساحة الشهداء بكل تجرد.



اللحظات الاولى للرسالة وردة الفعل التي رافقت التعاطي السلبي ولم تنجر الى الاستفزازات رغم شناعتها، اكدت مرة جديدة ان التعرض لفريق عمل المحطة لا يتحمل مسؤوليته المراسلون وانما اصحابه لاسباب بات يعرفها القاصي والداني.