لافروف يؤيد جهود الحريري: تشكيل حكومة تكنوقراط أمر غير واقعي

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اعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تأييد موسكو لمحاولات رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تشكيل الحكومة، لكن فكرة تشكيل حكومة تكنوقرط هي أمر غير واقعي.



وقال لافروف خلال منتدى السلام في باريس: "بالنسبة للبنان، ندعم محاولات الحريري تشكيل الحكومة، وحسبما أفهم، فإن فكرة تتمحور في تشكيل حكومة تكنوقراط، أعتقد أن هذا أمر غير واقعي في لبنان".



ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، مما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.



وبالتوازي مع الاعتصامات تجري مشاورات عدة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، خاصة في ظل الخلاف القائم، هو طبيعة الحكومة، التي يرى البعض أنها يجب أن تكون حكومة تكنوقراط لإرضاء الشارع، فيما يرى البعض الآخر أنه يجب أن تتضمن وزراء سياسيين وتكنوقراط، فيما تظل هذه المشاورات غير معلنة، حيث يرفض العديد من المسؤولين التصريح بأية تفاصيل حول الأمر.



الاجتماع الأخير للرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أمس، جرى فيه مشاورات حول تشكيل حكومة جديدة في البلاد والخروج من الأزمة الحالية.



بحسب معلومات الخبراء في لبنان، فإن الاتجاه الأرجح الآن سيكون بتسمية الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة، غير أن هذا الأمر لم ينل التوافق الكامل حتى اليوم".



سبوتنيك