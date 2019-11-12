بعد إدعاء القاضي إبراهيم على موظف في بلدية بيروت... هذا ما قاله سالم زهران

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غرّد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر حسابه على تويتر قائلا: "إدعاء القاضي علي إبراهيم على رئيس دائرة الصرفيات بالإنابة في بلدية بيروت نقطة في بحر الهدر داخل البلدية، وسنتقدم خلال 72 ساعة المقبلة بملف كامل عن الهدر في البلدية إستناداً لما سبق وتقدمنا به مباشرة عبر LBCI وبملفات أخرى."

وأضاف زهران "نعم للمحاسبة الشاملة وليس للموظفين الصغار وحسب!!"

وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادّعى على رئيس دائرة الصرفيات بالإنابة في بلدية بيروت بجرم التزوير واختلاس أموال عامة وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.