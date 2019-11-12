الرئيس عون استقبل سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان والسفراء العرب وعرض معهم تطورات الأوضاع في لبنان والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاوضاع الراهنة في البلاد في ضوء المستجدات، لوفد سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان ( ISG) الذين استقبلهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا. وشرح الرئيس عون للوفد وجهة نظره من الظروف التي يمر بها لبنان وموقفه من التطورات السياسية والامنية والملابسات التي رافقت استقالة الحكومة والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تحقيق الورقة الاصلاحية التي تبنتها الحكومة المستقيلة.



وتطرق الرئيس عون الى المطالب التي رفعها الحراك الشعبي وموقفه منها، والقوانين الاصلاحية التي تقدم بها منذ كان نائبا والتي اعاد التأكيد عليها مؤخرا.



وقد اعرب السفراء اعضاء الوفد عن دعم دولهم للبنان في هذه الظروف التي يمر بها، مركزين على اهمية تشكيل حكومة جديدة لمواكبة التطورات.

وحضر عن الجانب الدولي سفراء المجموعة: سفير روسيا ALEXANDER ZASYPKIN ، سفير ايطاليا MASSIMO MAROTTI، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ELIZABETH RICHARD، سفير الصين WANG KEJIAN، سفير فرنسا BRUNO FOUCHER، سفير بريطانيا CHRISTOPHER RAMPLING ، سفير المانيا GEORG BIRGELEN، رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان RALPH-JOSEPH TARRAF ، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان JAN KUBIS، وسفير جامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح.



وحضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشارون العميد بولس مطر والسفير شربل وهبة ورفيق شلالا واسامة خشاب.



كذلك استقبل الرئيس عون السفراء العرب المقيمين في لبنان وعرض عليهم الاوضاع الراهنة والتطورات الاخيرة، وطالب بمساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجددا.



وضم وفد السفراء العرب المقيمين في لبنان السادة: السفير الكويتي عبد العال سليمان القناعي، السفير السوري علي عبد الكريم علي ، سفير دولة فلسطين اشرف دبور، السفير الاماراتي حمد سعيد سلطان عبد الله الشامسي، السفير التونسي كريم بودالي، السفير المصري نزيه النجاري، السفير السوداني علي الصادق علي، السفير العماني بدر بن محمد بن بدر المنذر، السفير المغربي محمد كرين، السفير اليمني عبد الله عبد الكريم دعيس، السفير القطري محمد حسن جابر الجابر، السفير السعودي وليد بن عبد الله بخاري، سفير جامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح ، القائمة بأعمال سفارة الأردن وفاء الاتيم، القائم بأعمال السفارة الجزائرية سمير باشا، والقائم بأعمال السفارة العراقية امين عبد الله النصراوي.