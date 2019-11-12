living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة الاطباء تزور قيادة الجيش وحلول للمشاكل التي تواجه الطرفين

12
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
زار نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، يرافقه نائب النقيب الدكتور دريد عويدات، قبل ظهر اليوم، قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، ونوه بالدور الذي يؤديه الجيش في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان للحفاظ على امن البلد والمواطنين، وعرضوا كذلك للمشاكل المشتركة التي تواجه الطرفين، وابدى العماد عون كل الاستعداد للمساعدة في حل هذه المشاكل مع الجهات المعنية في المؤسسة العسكرية.
 
ثم قام وفد من النقابة  برئاسة البروفسور ابو شرف وعضوية الدكتور عويدات ورئيس لجنة التحقيقات الدكتور مروان الزغبي، ورئيس لجنة التعرفة الدكتور يوسف حداد، بزيارة رئيس المكتب الاداري في اركان الجيش للعديد العميد الركن عماد العلم، وناقشوا المشاكل المشتركة وخصوصا قضايا التحقيقات المهنية العلمية، والتثقيف الطبي المستمر، وفصل الاتعاب. وكان هناك توافق تام على حل هذه المواضيع بما يتناسب مع قوانين الطرفين وبما يحفظ حقوق الاطباء، ومتابعتها عبر لجان خاصة للوصول الى خواتيم ترضي الطرفين.
 
كذلك تم التطرق الى ميثاق التعاون بين قيادة الجيش- الطبابة العسكرية ونقابتي الاطباء في بيروت والشمال، وتم التوصل الى حل يلائم الطرفين مع مراعاة النظام العام في الجيش، خصوصا ما يتعلق بالتحقيق في الاخطاء المهنية، والوقت الذي تستلزمه لحين تتمكن نقابة الاطباء من اعطاء رأيها العلمي خلال اسبوعين من تاريخ اكتمال الملف العلمي الذي ترسله الطبابة العسكرية في قيادة الجيش الى مجلس النقابة. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout