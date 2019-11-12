نقابة الاطباء تزور قيادة الجيش وحلول للمشاكل التي تواجه الطرفين

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زار نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف، يرافقه نائب النقيب الدكتور دريد عويدات، قبل ظهر اليوم، قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، ونوه بالدور الذي يؤديه الجيش في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها لبنان للحفاظ على امن البلد والمواطنين، وعرضوا كذلك للمشاكل المشتركة التي تواجه الطرفين، وابدى العماد عون كل الاستعداد للمساعدة في حل هذه المشاكل مع الجهات المعنية في المؤسسة العسكرية.

ثم قام وفد من النقابة برئاسة البروفسور ابو شرف وعضوية الدكتور عويدات ورئيس لجنة التحقيقات الدكتور مروان الزغبي، ورئيس لجنة التعرفة الدكتور يوسف حداد، بزيارة رئيس المكتب الاداري في اركان الجيش للعديد العميد الركن عماد العلم، وناقشوا المشاكل المشتركة وخصوصا قضايا التحقيقات المهنية العلمية، والتثقيف الطبي المستمر، وفصل الاتعاب. وكان هناك توافق تام على حل هذه المواضيع بما يتناسب مع قوانين الطرفين وبما يحفظ حقوق الاطباء، ومتابعتها عبر لجان خاصة للوصول الى خواتيم ترضي الطرفين.

كذلك تم التطرق الى ميثاق التعاون بين قيادة الجيش- الطبابة العسكرية ونقابتي الاطباء في بيروت والشمال، وتم التوصل الى حل يلائم الطرفين مع مراعاة النظام العام في الجيش، خصوصا ما يتعلق بالتحقيق في الاخطاء المهنية، والوقت الذي تستلزمه لحين تتمكن نقابة الاطباء من اعطاء رأيها العلمي خلال اسبوعين من تاريخ اكتمال الملف العلمي الذي ترسله الطبابة العسكرية في قيادة الجيش الى مجلس النقابة.