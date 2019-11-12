رئيس الجمهورية هنأ نادي العهد الرياضي بفوزه بكاس بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورئيس النادي قدم كأس البطولة للرئيس عون

A + A -

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون نادي العهد الرياضي بفوزه بكأس بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مؤكداً فخره بهذا الانجاز الذي يرفع اسم لبنان عاليا في العالم، برغم مساحته الصغيرة على الخريطة. وأضاف: " آمل ان تستمروا في رسالتكم الرياضية التي تمنع الانسان من الانحراف، وتنشئة الجيل الجديد على الروح الرياضية".

موقف رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، وفداً من نادي العهد الرياضي برئاسة رئيسه تميم سليمان، وحضور ادارة النادي ومجموعة من اللاعبين.

وفي مستهل اللقاء، القى سليمان كلمة قال فيها: " فخامة الرئيس، نجحنا للمرة الاولى في تاريخ لبنان في احراز كأس بطولة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وحرصنا منذ اللحظة الاولى للفوز على مشاركة هذا الانجاز مع فخامتكم، لأنكم آمنتم بأن شعب لبنان هو شعب عظيم، وبالإرادة والتصميم والعزيمة بإمكاننا ان نحقق ما نريد، ونتغلب على كل الصعوبات".

وفي الختام، اهدى سليمان الرئيس عون كأس البطولة وقميص الفريق الخاص بالبطولة، والذي يحمل الرقم واحد.