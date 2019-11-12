بعد البلبلة.. هذا ما كشفه محامي السيدة رندى بري

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أكّد أهالي الموقوفين على خلفية حرق استراحة صور أن عددا من الذين تم استدعاؤهم للتحقيق أُخلي سبيلهم نتيجة انتمائهم الحزبي بالليلة نفسها، وأشاروا إلى أن اولادهم كانوا قد صرحوا ضد سياسيين عبر وسائل إعلام في أثناء التظاهرات ورجحوا أن يكون هذا سبب الاعتقال.



وتساءل محامي الموقوفين حسن بزي عن سبب تقدم السيدة رندة بري زوجة رئيس مجلس النواب نبيه بري بادعاء شخصي على الموقوفين لا سيما بعد أن أصدرت بياناً أن لا علاقة لها باستراحة صور وأنها لا تملك شيئا فيها.



في اتصال مع الجديد أوضح محامي السيدة رندى بري علي رحال لـ"الجديد" انه "جرى رفع شكوى قدح وذم على شخص واحد موقوف تعرض بطريقة نابية على شخص السيدة رندى بري مع العلم أننا تخطينا الكثير من قضايا القدح والذم".



وقال: " لم نرفع أي دعوى على أي شخص له علاقة بموضوع الـ"رست هاوس".